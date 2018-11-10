الرئيس أردوغان يستقبل غوتيريش في باريس

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واستغرق لقاء أردوغان وغوتيريش المغلق في فندق بيننسولا، 45 دقيقة.

ووصل أردوغان إلى باريس، في وقت سابق اليوم، للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته "أمينة"، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

ويحل أردوغان ضيفا في باريس استجابة لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

ويشارك أردوغان في مأدبة عشاء يقيمها ماكرون على شرف رؤساء وحكومات الدول ورؤساء المؤسسات الدولية الضيوف.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان خلال زيارته لقاءات ثنائية مع بعض قادة الدول المشاركين في الفعالية.