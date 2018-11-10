5 آلاف شاب من رواد الأعمال يلتقون في إسطنبول

يشارك 5 آلاف شاب من رواد الأعمال من أنحاء العالم، في مؤتمر "رجال الأعمال الشباب الدولي السادس" الذي تحتضنه مدينة إسطنبول في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك على لسان رئيس فرع الشباب في جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين "موصياد"، أنغين آقداغ.

ويعقد المؤتمر الذي تنظمه جمعية "موصياد"، على هامش معرض "موصياد إكسبو" بنسخته الـ17 في إسطنبول، بين 21 و24 نوفمبر الجاري، تحت شعار "الشباب على رأس العمل".

وقال آقداغ إن المؤتمر الأول لرجال الأعمال الشباب عقد عام 2008، ونهدف من ورائه إلى أن يغدو "موصياد الشباب"، منظمة مجتمع مدني ذات مستوى عالمي.

وأشار إلى أن الجمعية افتتحت خلال العامين الماضيين فقط 16 فرعا جديدا لمنظمة "موصياد الشباب"، موضحا وجود 54 فرعا داخل تركيا و27 خارجها.

ومن المنتظر أن يشهد معرض "موصياد إكسبو" مشاركة 600 مستثمر أجنبي، من 100 بلد بينها، ألمانيا وفرنسا وهولندا والصين وماليزيا وكازاخستان والهند وباكستان والإمارات ونيجيريا وكينيا والسودان.

وتتضمن أعمال معرض "موصياد إكسبو"، تنظيم منتديات ومؤتمرات وندوات عالمية، بينها "منتدى آي بي إف إنترناشيونال للأعمال"، ومؤتمر التكنولوجيا الفائقة، إضافة إلى مؤتمر رجال الأعمال الشباب الدولي.