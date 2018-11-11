استشهاد جنديين تركيين جنوب شرقي البلاد ومقاتلات حربية تحيد ٤ إرهابيين

استشهد جنديان تركيان وأصيب 5 بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو منظمة "بي كا كا" في منطقة جبل غابار بولاية شرناق.

وانفجرت العبوة الناسفة أثناء تمشيط منطقة جبل غابارفي إطار العمليات العسكرية للجيش التركي ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية شرناق. وتسبّب الانفجار باستشهاد جنديين وإصابة 5 بجروح تم نقلهم بالمروحية إلى مستشفى شرناق الحكومي.

في سياق متصل، أعلنت رئاسة الأركان التركية تحييد 4 إرهابيين، الأحد، إثر غارات جوية على مواقع إرهابيي منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وذكر بيان للأركان أنّ مقاتلاتها استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة هاكورك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأركان التركية تحييد 14 إرهابيا في غارات، السبت، على مواقع الإرهابيين في منطقة أفشين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.