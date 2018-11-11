الجيش التركي يعلن تحييد 14 إرهابيا في غارات شمالي العراق

أعلنت رئاسة الأركان التركية، الأحد، تحييد 14 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق، بغارات جوية استهدفت معاقلهم أمس السبت.

وأشار بيان الأركان إلى أن الغارات استهدفت مجموعة من الإرهابيين كانت تستعد لشن هجوم على وحدات للجيش التركي على الحدود.

كما استهدفت المقاتلات مستودعات ذخيرة ومخابئ ومواقع أسلحة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.