الرئيس التركي يلتقي نظيره الروسي في باريس

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاءً قصيرًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفرنسية باريس.

جرى اللقاء على هامش مراسم إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى (2014-2018)، التي استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وانطلقت الاحتفالية بذكرى مرور مئة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، بحضور عدد من زعماء العالم، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتجمع أكثر من 60 من رؤساء الدول والحكومات، في باريس، لإحياء مئوية الحرب التي وضعت أوزارها في الساعة الـ11 صباحًا، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1918، والتي تسببت بمقتل الملايين.

ومن أبرز القادة المشاركين في الفعالية الرئيس أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وشارك الزعماء في مراسم مهيبة عند قبر الجندي المجهول، وهو رمز لتضحية الملايين الذين لقوا حتفهم في الفترة بين 1914 و1918.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن الزعماء وصلوا متأخرين بضع دقائق عن اللحظة المحددة لإحياء الذكرى، وتوجهوا إلى ضريح الجندي تحت قوس النصر، بينما حلّقت طائرات مقاتلة فوق رؤوسهم.