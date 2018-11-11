تركيا.. محتجون سوريون يطالبون بتحرير شرق الفرات من الإرهاب

طالب محتجون سوريون الجيشين السوري الحر والتركي بتحرير مناطق شرق الفرات من الإرهاب المتمثل بمنظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية، الأحد، ضد منظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية، نظمها مجموعة من السوريين في مدينة آقتشه قلعة بولاية شانلي أورفة التركية، المقابلة لمدينة تل أبيض (تتبع محافظة الرقة السورية) على الطرف السوري من الحدود.

وخلال الوقفة، قالت علياء الناصر متحدثة باسم المجموعة، إن الفظائع التي ترتكبها منظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية غير مقبولة البتة.

وأضافت الناصر أن السوريين عادوا إلى بيوتهم وقراهم التي جرى تحريرها في إطار عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، وأن الأمان قد تحقق في هاتين المنطقتين بعد فرار الإرهابيين منهما.

وطالبت الناصر الجيشين السوري الحر والتركي بشن عمليات ضد الإرهابيين شرقي الفرات من أجل تحرير تلك المناطق من رجس الإرهاب المتمثل بمنظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية.

وجرت الوقفة الاحتجاجية في ظل تدابير أمنية مشددة قرب الحدود، المقابلة لتل أبيض التي تحتلها مليشيات "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية.

وبدأت الوقفة بتلاوة آيات من القرآن الكريم كما رفع المحتجون في أيديهم لافتات تندد بممارسات التنظيم الإرهابي وصورا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعلام الثورة السورية.