مظاهرة أمام قنصلية السعودية بإسطنبول تطالب بوقف حرب اليمن

تظاهر العشرات، الأحد، أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، احتجاجا على الحرب الدائرة في اليمن، مطالبين الرياض بوقفها.

المظاهرة نظمها "منتدى حركة الشباب الزينبية" التركي المناصر للحوثيين، ورفع خلالها المتظاهرون لافتات مناهضة للسعودية، مطالبين بوقف الحرب التي يشهدها اليمن منذ عام 2015.

وقرأ مهدي أطام، المتحدث الإعلامي باسم المنتدى، بياناً، اعتبر فيه أن السعودية "تعاقب" الشعب اليمني عبر سياستها.

وأشار أطام إلى أن قرابة 50 ألف طفل فقدوا حياتهم منذ 2015 جراء العمليات العسكرية، التي تقودها السعودية، في اليمن.

وأضاف أن نحو 22 مليون يمني من بين 28 مليونا بحاجة إلى المساعدات.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، الذين يتلقون دعما إيرانيا، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية جدا، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.