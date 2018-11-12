ضبط مركب لمهاجرين غير نظاميين في طريقه لليونان

ضبط خفر السواحل التركي مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجه، أثناء محاولتهم العبور إلى الجزر اليونانية.

وحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، قامت قوات الخفر بتفتيش مركب قبالة سواحل منطقة "طرغت رئيس"، في ولاية موغلا غرب تركيا، حيث تبين وجود 21 شخصًا من حملة الجنسية السورية والفلسطينية والصومالية،

وكانوا يخططون لعبور البحر بطريقة غير نظامية إلى اليونان.

ونقل المهاجرون غير النظاميين إلى مديرية الهجرة بالولاية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

على الصعيد نفسه، ضبطت السلطات التركية 73 مهاجرا غير نظاميا حاولوا التوجه إلى أوروبا عبر طرق غير قانونية بولاية قرقلار إيلي، شمال غربي تركيا.

وذكرت مصادر أمنية، الاثنين، أن قوات الأمن تلقت بلاغا بوجود تسع تجمعات من المهاجرين غير النظاميين يستعدون لعبور الحدود إلى بلغاريا بطريقة غير قانونية في قضائي "كوفتشاز" و"دمير كوي" التابعين للولاية.

وأضافت المصادر، أن فرق من قوات الدرك توجهت إلى الأماكن المذكورة، وضبطت 73 مهاجرا يحملون الجنسيات العراقية والإيرانية والأفغانية والباكستانية.

وأشارت إلى أن الفرق نقلت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.