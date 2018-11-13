مروحية T625 متعددة الأغراض التركية تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران

أعلنت شركة الملاحة الجوية والصناعات الفضائية التركية (توساش) أنها ستشارك في معرض البحرين الدولي للطيران عبر مروحية T625 متعددة الأغراض التي قامت بتطويرها في مختبراتها.

وبحسب بيان صادر عن توساش، ستشارك الشركة في المعرض بالمروحية التي حلّقت لأول مرة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وينطلق معرض البحرين الدولي للطيران 2018 يوم غد الأربعاء ويستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في صناعة الطائرات والمروحيات والمركبات الفضائية.

وهذه هي المشاركة الثالثة لتوساش التركية في معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يعد من أهم المعارض في منطقة الخليج العربي في مجال الطيران.

وتعد مشاركة توساش في معرض البحرين الدولي للطيران، خطوة مهمة لترسيخ علامتها التجارية وزيادة تأثيرها ووجودها في منطقة الخليج العربي.

ويشار إلى أن جسم المروحية T625 وأجهزة نقل الطاقة ونظام الدوران وأجهزة الهبوط وأنظمة الطيار الآلي وإلكترونيات الطيران جميعها من إنتاج توساش التركية.