العدالة والتنمية: لا يمكن تنفيذ جريمة خاشقجي دون أمر من جهات عليا

شدد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك على أن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لا يمكن أن تنفذ من دون أوامر من جهات عليا.

وقال جليك في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "لا يمكن تنفيذ جريمة خاشقجي دون أمر من جهات عليا، والعالم بأسره يبحث حاليا عن جواب لسؤال "من أعطى هذا الأمر".

وأدان جليك تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بحق الرئيس أردوغان التي اتهم فيها الرئيس التركي بمحاولة استغلال قضية خاشقجي سياسياً.

وحول نقاشات تشكيل جيش أوروبي، قال جليك: "هذا انشقاق كبير ويُظهر بشكل واضح وجود تصدعات في اتفاق تحالف الأطلسي"، مشدداً على أنه "لا يمكن ضمان أمن أوروبا بدون الدور التركي"، وأضاف: "لا يمكن تفعيل أي مشروع أمني بدون وجود تركيا".

وحول انسحاب الوفد التركي من مؤتمر ليبيا المنعقد في إيطاليا أمس، قال جليك: "الوفد التركي مثّل الجمهورية التركية بشكل قوي وأكّد -بعد مشاورته الرئيس أردوغان- رفضه المعاملة التي لقيها في مؤتمر باليرمو".