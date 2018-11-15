أنقرة: قضينا على 4 آلاف من "داعش" خلال مكافحته بسوريا والعراق

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده قضت على 4 آلاف إرهابي من عناصر تنظيم داعش خلال مكافحته في سوريا والعراق.

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2019 في مقر البرلمان التركي بأنقرة الأربعاء، أشار فيها تشاوش أوغلو إلى أن أصوات بعض الأطراف تتعالى عندما تتم مكافحة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بينما لم تتفوه بشيء عندما كان الجيش السوري الحر يقضي على داعش.

كما أكد تشاوش أوغلو أن عملية عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم يجب أن تتم ضمن إطار آمن، مبينًا أن قرابة 300 ألف سوري عادوا إلى المناطق التي باتت أمنة بفضل عمليات تركيا في سوريا.

ولفت إلى أن السوريين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم بعد اتفاق إدلب القاضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

وأوضح الوزير التركي أن النظام السوري أرسل المقاتلين الإرهابيين إلى إدلب، للتذرع بهم من أجل الهجوم على المنطقة، مؤكدًا أن هذه المكيدة تم إحباطها عبر اتفاق إدلب.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى نفقات تركيا من أجل السوريين، وذكر أن حجمها موثق في سجلات المنظمات الدولية.

وأردف: "تلقينا مبلغ يقارب 1,7 مليار يورو، ويجب أن يصلنا 6 مليارات نهاية العام الحالي، فهذه الأموال يتم صرفها على مشاريع هامة، ورغم أن الاتحاد الأوروبي سرع من وتيرته بهذا الصدد ولكن لا يزال الامر بطيئا".