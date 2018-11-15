وزير الداخلية التركي يعلن تحييد 100 قيادي إرهابي خلال العام الجاري

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تحييد قوات بلاده 100 قيادي إرهابي خلال العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة لصويلو ، أمام البرلمان التركي اليوم الخميس.

وأوضح أن إجمالي عدد العمليات الموجهة ضد جميع المنظمات الإرهابية خلال العام الجاري بلغ 109 آلاف و737 عملية.

وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم ألفاً و609 إرهابيا فضلا عن اعتقال 12 ألفا و637 آخرين خلال تلك العمليات.

ولفت صويلو إلى عودة 278 ألفا و139 لاجئاً سوريا إلى المناطق المحررة عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل، من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يومًا من انطلاقها.

كما تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش" الإرهابي، في الفترة بين أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.