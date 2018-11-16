إقامة صلاة الغائب على خاشقجي في تجمع حاشد بإسطنبول ومدن تركية أخرى

أدى أكثر من ألفي شخص، صلاة الغائب، اليوم الجمعة، على الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمسجد الفاتح في مدينة إسطنبول.

وجاءت صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة، تلبية لدعوة رابطة "أصدقاء جمال خاشقجى حول العالم".

وشارك في الصلاة المئات من الكتاب والصحفيين والإعلاميين العرب والأتراك، إضافة إلى المصلين الذين احتشدوا لإقامة صلاة الغائب.

ورفع المشاركون صوراً لخاشقجي كتب عليها "القتيل"، وصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مكتوب عليها "القاتل".

وطالب المصلون السلطات التركية والمجتمع الدولي بملاحقة المتورطين في قضية قتل خاشقجي وتقديمهم للعدالة.

وفي كلمة له بعد الصلاة، قال مرشح الرئاسة المصرية الأسبق أيمن نور: "نؤكد على أن جمال سيظل حاضرا في ضمير البشرية، حتى تتحقق العدالة كاملة".

وأضاف "ما سمعناه بالأمس في مؤتمر النيابة العامة السعودية لا يعبر عن العدالة التي كنا نتوقعها، إنه بيان مختلق وغير صحيح، ولا يوجد به معلومات متطابقة مع المعلومات التي سبقتها، وهذا يؤكد زيف الرواية منذ البداية".

كما أقيمت صلاة الغائب على روح خاشقجي أيضاً في مسجد قوجا تبه بالعاصمة التركية أنقرة.

وعقب صلاة الجمعة، أقيمت صلاة الغائب في باحة المسجد، على روح خاشقجي، وتليت الأدعية من أجله.

وإضافة إلى إسطنبول وأنقرة، أقيمت صلاة الغائب على روح خاشقجي في العديد من المدن التركية الأخرى.