المروحية التركية "T625" تحظى باهتمام ملك البحرين

حظيت المروحية التركية "T625" باهتمام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال تجوله في معرض البحرين الدولي للطيران 2018.

وتشارك المروحية متعددة الأغراض، المطوّرة من قبل شركة الملاحة الجوية والصناعات الفضائية التركية "توساش" في المعرض المقام على أرض قاعدة الصخير الجوية، بين 14 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولون في "توساش"، للأناضول، عن رضاهم بالاهتمام الذي حظيت به مروحيتهم، وفي مقدمتهم ملك البحرين، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وأعرب الملك البحريني الذي يعد طيّار مروحية عن إعجابه بعرض مقصورة المروحية، مبديا رغبته في الطيران بالمروحية "T625" في النسخة القادمة من المعرض.

ويقام معرض البحرين الدولي للطيران، كل عامين مرة، ويعد من أهم المعارض في منطقة الخليج العربي بمجال الطيران.

يذكر أن المروحية "T625" نفذت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أول تحليق لها بنجاح.

وصممت "توساش" المروحية آخذة بعين الاعتبار تلبية احتياجات المستقبل على المستوى العالمي.

ويمكن استخدام المروحية التي تستوعب 12 مسافرا وبطاقم عدده شخصان، في العديد من المهمات منها الـ VIP، والشحن، والإسعاف، والبحث والإنقاذ.