البنتاغون يقدم تقريره للكونغرس حول بيع مقاتلات F-35 لتركيا

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء الجمعة، تقريرها إلى الكونغرس، حول بيع 100 مقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون، مايك أندروز، في بيان، أن تقرير مقاتلات F-35 المدرج ضمن موازنة وزارة الدفاع، تم تقديمه إلى الكونغرس من أجل اتخاذ قرار.

وأكد أن الوزارة ستلتزم بتعاون وثيق من أجل الرد على كافة أسئلة الكونغرس بهذا الصدد.

ولفت إلى أنه سيدلي في الأيام المقبلة بمعلومات تتعلق بمحتوى التقرير والمرحلة التي تعقبه.

وينص قانون البنتاغون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أغسطس/ آب الماضي، على إعداد الوزارة تقريرًا حول العلاقات التركية - الأمريكية، وصفقة مقاتلات " F-35" خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ التوقيع.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تسلمت تركيا، أول مقاتلة من طراز "F-35" من الولايات المتحدة، والتي أُنجزت بمساهمة فعّالة من قِبل الصناعات الدفاعية التركية، رغم إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يمنع الإدارة الأمريكية من بيع تركيا ذلك النوع من المقاتلات.

وتشارك تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات "F-35" منذ انطلاقه عام 1999، ولعبت الصناعات الدفاعية التركية دورًا فاعلًا في إنتاجها، وتهدف إلى شراء 100 مقاتلة على الأقل منها.

وفي رسالة بعث بها إلى الكونغرس في يوليو/ تموز الماضي، أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، عن معارضته لمحاولات إيقاف صفقة المقاتلات إلى تركيا، وحذّر من أن "محاولة استبعاد تركيا من البرنامج ستؤدي إلى تخريب سلسلة الإمداد الدولي لتصنيع المقاتلات".

وتتشارك في مشروع إنتاج المقاتلة كل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.