انطلاق منتدى "فلسطين تخاطب العالم" بإسطنبول

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، السبت، فعاليات مؤتمر "منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال" (تواصل 3)، تحت شعار "فلسطن تخاطب العالم".

ويشارك في المنتدى الذي تستمر أعماله على مدار يومين، 800 صحفي يمثلون أكثر من 90 دولة.

ويتميز المنتدى بحضور نخبة من الإعلاميين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف ومديري الإذاعات ومحطات التلفزة، والمراسلين والمصورين، والفنانين، والمخرجين، بالإضافة إلى كبار المفكرين والشخصيات الإعلامية والأكاديمية.

ويركز المؤتمر في أعماله على سبل وآليات تقديم الخطاب الإعلامي الفلسطيني للعالم، وعبر مؤسسات الإعلام الدولي بوسائله المختلفة، حسب المنظمين.

ويهدف "تواصل 3" للتأكيد على قدرة الإعلام الفلسطيني على تقديم رواية متماسكة تستند إلى منطق إنساني حقوقي يخاطب القيم الإنسانية ويستطيع التأثير في الرأي العام الدولي.

يذكر أن "منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال" نظم مؤتمرين سابقين في إسطنبول، الأول عام 2014 والثاني عام 2016، بمشاركة صحفيين وكتاب وفنانين، وقيادات مؤسسات إعلامية، من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويعتبر المنتدى، هيئة إعلامية مستقلة، داعمة للقضية الفلسطينية، للتنسيق والتعاون بين مؤسسات الإعلام الفلسطيني، لمواجهة الإعلام الإسرائيلي، بحسب ما يعرف به المنتدى نفسه.