عرض أجهزة تركية متطورة لعلاج أمراض الأوعية في ملتقى طبي بنيويورك

عرضت شركة "آر دي غلوبال- إنفيميد" لصناعة الأجهزة الطبية التركية أحدث أجهزتها في مجال علاج أمراض الأوعية الدموية، خلال ملتقى "فيث" الطبي، بنسخته الـ45، الذي يختتم أعماله، السبت، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقال راشد دينج، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنهم يهدفون من وراء المشاركة في الملتقى إلى تعريف العالم بأحدث الأجهزة الطبية التي تنتجها تركيا.

وأشار إلى أنهم يشاركون في الملتقى، الذي يقام خلال الفترة بين 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأجهزة طبية تستخدم لعلاج أمراض الأوعية الدموية.

وأوضح أنهم يعرضون للأطباء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك اليابانيين والكوريين والأستراليين والأمريكيين والبريطانيين والألمان والأفارقة، أجهزتهم الطبية المتطورة في إطار الملتقى.

وأكد أن الأجهزة يتم إنتاجها في تركيا والولايات المتحدة، مبينًا أن "آر دي غلوبال- إنفيميد" تبذل جهودا كبيرة لدعم الصناعة التركية المحلية في القطاع الطبي.

بدوره، أشار طبيب الجراحة التركي كورشاد بوز قورت، إلى أن عددا كبيرا من المرضى يراجعونهم، لا سيما الذين يعانون من الدوالي والاضطرابات التي تصيب الجهاز الوريدي.

وأوضح أنه مع تطور الأجهزة والتكنولوجيا بدأوا بعلاج المرضى عبر إحداث ثقوب صغيرة في أرجلهم بدلا من إجراء عمليات مفتوحة.

وأكد أن تركيا تصنع تقريبا جميع الأجهزة الخاصة بعلاج الأوعية الدموية.