مدير أمن ولاية تركية يكافئ شرطياً بعد تحريره مخالفة مرور بحق ابنته

منح مدير أمن ولاية تكيرداغ التركية، مصطفى آيدن، شهادة تقدير لشرطي مرور، لتحريره مخالفة لابنة الأول، بسبب تحدثها بالهاتف أثناء قيادة السيارة.

وذكرت وكالة الأناضول، اليوم السبت، أن الشرطي الذي يخدم في قسم المرور التابع لمديرية أمن الولاية (شمال غرب)، أوقف سيارة ابنة مدير الأمن "غيزام آيدن" لتحدثها بالهاتف أثناء القيادة وسجل لها مخالفة مرورية.

وعقب سماعه بالحادثة، كافأ مدير الأمن شرطي المرور بشهادة تقدير لتسجيله مخالفة لابنته.

وفي بيان شدد آيدن على وجوب امتثال الجميع بقواعد المرور.

وقال: "ينبغي لنا أولا احترام قواعد المرور، ثم ننتظر امتثال المواطنين. منحت الشرطي شهادة تقدير لقيامه بمهمته وتسجيله مخالفة لابنتي".