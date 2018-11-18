القوات المسلحة التركية تحيّد 6 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة التركية، صباح الأحد، تحييد 6 إرهابيین من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الأركان أن مقاتلات تركية شنت غارات جوية على أوكار الإرهابيين بمناطق "زاب" و"حفتانين".

وأضاف البيان أن الغارات دمّرت أوكارًا ومستودعات أسلحة ومواقع تابع للمنظمة الإرهابية الانفصالية وحيَّدت 6 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجمات ضد قواعد تركية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.