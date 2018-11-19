أردوغان وبوتين يشاركان في مراسم تدشين الجزء البحري من "السيل التركي"



يشارك الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مراسم احتفالية بمناسبة إتمام الجزء المار من البحر الأسود في مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز، في مدينة إسطنبول التركية.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي وجنوبي أوروبا.

وجرى توقيع مشروع "السيل التركي"، بمدينة إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ويتكون من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ومن المنتظر أن يمتد الخط الثاني إلى إيطاليا عبر اليونان أو إلى صربيا عبر بلغاريا؛ ويُرتقب البدء في تشييد الجزء البري من الخط الثاني، العام المقبل.

ووصل الرئيس الروسي إلى اسطنبول، الاثنين، للمشاركة في مراسم استكمال الجزء البحري من مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز.

وكان في استقبال بوتين بدار الضيافة في مطار أتاتورك، والي إسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس بلدية المدينة مولود أويصال، والسفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، ومسؤولون من الجانبين.

وأمس، قال دميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية، إن خط أنابيب مشروع "السيل التركي" سيقدّم مساهمة حقيقية لأمن الطاقة في أوروبا.

وأشار "بيسكوف"، في حوار مع قناة "روسيا-1"، أن السيل التركي "ليس مقاربة شعبوية لأمن الطاقة في أوروبا، وإنما مساهمة حقيقية لأمن الطاقة بالقارة".

وأضاف أن "الغاز لن يتدفق إلى تركيا بعد فترة قصيرة فحسب، ولن يساهم في تعزيز الاقتصاد التركي فقط؛ وإنما سيصل إلى المستهلكين الأوروبيين أيضا".

متحدث الكرملين لفت إلى أن العديد من البلدان أدرجت على جدول مباحثاتها، مدّ خط أنابيب الغاز الطبيعي للسيل التركي عبر أراضيها.