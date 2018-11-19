الأركان التركية تعلن تحييد 14 إرهابيا في غارات على شمالي العراق

أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة التركية، الاثنين، تحييد 14 إرهابيًا بغارات جوية شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الأركان التركية، أن مقاتلات تركية شنّت غارات جوية على مناطق "قنديل" و"أفاشين- باسيان" و"هتفتين" شمالي العراق.

وأكد البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 14 إرهابيا، كانوا يستعدون لشن هجمات إرهابية على مخافر تركية حدودية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.