بلدية تركية تمتنع عن كنس أوراق الخريف ليستمتع السكان بجمالها

في خطوة فريدة، امتنعت بلدية طورهال في ولاية طوقات شمالي تركيا عن كنس الأوراق المتساقطة من الأشجار، لمدة 3 أيام، ليستمتع الأهالي بجمال الخريف.

ولم يفوت المواطنون هذه الفرصة، فسارعوا إلى التقاط الصور بين الأوراق المتلونة بتدرجات الأصفر التي غطت شوارع قضاء طورهال.

ومن بين هؤلاء، أوزغور طوقماق، الذي حرص على تصوير أطفاله بين أوراق الخريف، التي شكلت مشاهد ساحرة.

وقال طوقماق، للأناضول، إن لكل فصل جمال مختلف، لكن فصل الخريف له جمالية خاصة جدا.

وأضاف أن الأطفال لعبوا وتدحرجوا بين الأوراق المصفرة، وقام هو بتخليد هذه اللحظات الخريفية بعدسة كاميرته.

وعقب ثلاثة أيام، شرع عمال النظافة في كنس الأوراق التي تكدست في الشوارع.

بدوره، قال رئيس البلدية، يلماز بكلر، إنهم اتخذوا قرار الامتناع عن كنس الأوراق لعدة أيام، كي يشعر المواطنون بجمال الخريف بشكل أكبر.

وأكد بكلر أن الأهالي سعداء بهذه الخطوة، التي جعلتهم يعيشون أوقاتا رائعة ويلتقطون أجمل الصور بين أوراق الخريف.

كما لفت إلى أن البلدية تستفيد من هذه الأوراق بعد جمعها في صنع أسمدة عضوية.