تركيا.. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بعموم البلاد

شهدت ولايات تركية، الإثنين، فعاليات احتفالية إحياء لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويستقبل الأتراك المولد النبوي الشريف، في المساجد، بقراءة القرآن الكريم وتبادل التهاني والتبريكات بين الأصدقاء والأحباء، وبقراءة أو سماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدّعاء والتضرع إلى الله.

وفي إطار هذه الفعاليات بالعاصمة أنقرة، شارك العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، في الاحتفالات بهذه المناسبة، حيث امتلأت المساجد بالمصلين.

وعاش الحضور نفحات إيمانية من خلال صلوات أدوها وأدعية رددوها بهذه المناسبة.

وفي ولاية بورصة قام العديد من المواطنين، بأداء صلاة العشاء وقراءة أناشيد وأدعية في جوامعها وأبرزها جامع "أولو" التاريخي.

تجدر الإشارة أن المسلمين يحتفلون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع أول من كل عام، وتشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بالمناسبة.