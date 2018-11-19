تركيا تبدأ تطوير وإنتاج أدوية البدائل الحيوية لمعالجة السرطان محلياً

أجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي زيارة، الأحد، إلى "مركز مرمرة للأبحاث" للاطلاع على أعمال تطوير أدوية محلية لمعالجة سرطان الرأس والرقبة، باستخدام التكنولوجيا الحيوية.

ويتبع "مركز مرمرة للأبحاث" المؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك"، ويقع في منطقة "غبزة" في ولاية "قوجة إيلي" شمال غربي تركيا.

وتلقى وزير الصناعة، مصطفى ورانك، معلومات حول سير مشروع تطوير وإنتاج أدوية البدائل الحيوية المحلية لمعالجة السرطان (بيوسيم).

وبعد اطلاعه على جميع مراحل الإنتاج داخل مختبرات المركز، أكّد الوزير التركي أن هدف زيارته هو التأكيد على إيلائه أهمية للمشروع وتقديم الدعم للأعمال المتواصلة في إطاره.

وقال ورانك إن بيوسيم مشروع لتطوير بديل حيوي وطني لمعالجة سرطان الرأس والرقبة، ويهدف إلى تطوير نطاق الإنتاج المحلي للأدوية في تركيا.

قيمة الكيلوغرام مليون دولار:

مدير معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية التابع لـ"توبيتاك"، شعبان تكين، قال إن الدواء الذي يجري تطويره في إطار مشروع "بيوسيم" يتم استخدامه في معالجة سرطان الرأس والرقبة.

وأضاف تكين: "نحن نطور الخلية اعتبارًا من الجينة، وهي الخلية المنتجة للأجسام المضادة، وسيتم تسليمها إلى الشركة المعنية بالمشروع التي ستتولى بدورها إجراءات الترخيص والتجارة بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية والسريرية".

وبيّن أن قيمة الكيلوغرام الواحد من الدواء الذي يتم تطوير بديل حيوي محلي له، يبلغ مليون دولار، مؤكّدا أهمية القيمة المضافة التي سيحققها بالنسبة إلى تركيا.