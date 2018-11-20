أردوغان يهنئ العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شعب بلاده والعالم الإسلامي بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتمنى أردوغان في رسالة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، أن تكون هذه الليلة المباركة، "وسيلة خير على العالم والإنسانية جمعاء".

ويستقبل الأتراك المولد النبوي الشريف، في المساجد، بقراءة القرآن الكريم وتبادل التهاني والتبريكات بين الأصدقاء والأحباء، وبقراءة أو سماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتضرع إلى الله.

تجدر الإشارة أن المسلمين يحتفلون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع أول من كل عام، وتشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بالمناسبة.