زعيم تركي معارض حول قضية خاشقجي: الخناق يضيق حول ولي العهد السعودي

اعتبر زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض دولت بهتشيلي أن الخناق يضيق على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

واعتبر بهتشيلي في خطاب له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، أن السعودية اضطرت إلى الاعتراف بقتل خاشقجي وتقطيعه بسبب العمل المهني والمحترف للمخابرات والأجهزة الأمنية التركية.

وقال بهتشيلي: "تم فصل وتوقيف عدد من الأشخاص بينهم مقربون ومستشارون من ولي العهد السعودي، لكن السعودية لم تعلن حتى الآن عن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة، يجب أن تعلن السعودية عن الفاعل الحقيقي وهوية الأشخاص الموقوفين".

وأضاف بهتشيلي: "هوية المتعاون المحلي لم يتم الإعلان عنها بعد. القتيل معروف، ومكان تنفيذ الجريمة معروف، ومن قتل خاشقجي وأذاب جسده بالأسيد معروف، ماذا تبقى ما يمكن إخفاؤه؟"، وأضاف: "أسأل النظام السعودي: بماذا تختلفون عن نظام بن لادن؟ (زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي)، بأي حق تستخدمون تركيا مسرحاً لتنفيذ هذه الجريمة؟ إن الخناق يضيق حول ولي العهد (محمد بن سلمان)".