العدالة والتنمية: لقاء أردوغان وبهتشه لي "مهم ومثمر للغاية"

ثمن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشه لي، واصفا إياه بـ"المهم والمثمر للغاية".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال خروجه من مقر حزب "العدالة والتنمية"، في العاصمة أنقرة.

وقال جليك: "جرى عقد اجتماع هام ومثمر للغاية بين أردوغان وبهتشه لي، حول تجديد إرادة تحالف الشعب".

وأضاف: "كان لقاء مرضيا. نحن في نقطة إيجابية بخصوص التعاون في الانتخابات المحلية".

وأوضح جليك، أن الحزب سيعقد اجتماعا تعريفيا برئاسة أردوغان، السبت المقبل، وسيعلن عن أسماء المرشحين في قرابة 40 ولاية بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد أردوغان، اجتماعا مغلقا مع بهتشه لي، في أنقرة، استغرق 55 دقيقة.

وستشهد تركيا انتخابات محلية مرتقبة في مارس/ آذار 2019.

يشار أن حزبا "العدالة والتنمية" برئاسة أردوغان، و"الحركة القومية" برئاسة دولت باهتشه لي، شكّلا "تحالف الشعب" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي.