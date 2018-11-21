تركيا تؤمن الماء لـ432 ألف مواطن سوري

وفرت مديرية شؤون المياه التركية مياه للشرب لـ432 ألف مواطن سوري في منطقة درع الفرات شمالي محافظة حلب السورية، عبر حفر 69 بئراً في المنطقة.

وأفاد المدير العام لشؤون المياه مولود آيدن، أن تركيا من خلال المشاريع التي نفذتها في الشرق الأوسط و أفريقيا و منطقة البلقان، شكلت أملاً للمظلومين في رفع المعاناة عنهم، مشيراً إلى أنهم أمنوا الكثير من المياه لبلدان كثيرة.

وأضاف آيدن، أنهم يعملون بجد على تأمين مياه الشرب لسكان المناطق الآمنة في سوريا والتي تم تحريرها من التنظيمات الإرهابية.

وأشار آيدن أن 69 بئراُ التي تم افتتاحها توزعت بشكل أساسي في مدينتي الباب وأعزاز وبلدة جوبان، إلى جانب بلدات أخرى في المنطقة، ساهمت في تلبية احتياجات 432 ألف مواطن سوري.

ولفت أنه إضافة إلى الآبار التي حفرت، تم تأهيل وإصلاح 60 بئراُ كانت موجودة في المنطقة قبل بدء الأحداث في سوريا.

يشار أن تركيا أقامت العديد من المشاريع الخدمية في المناطق التي طهرتها من التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا، من تأمين المرافق الصحية والمدارس وتعبيد الطرقات وغيرها.