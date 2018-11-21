كوريا الجنوبية تمنح مبلغ مليون دولار لبناء مدرسة للسوريين في تركيا

قررت كوريا الجنوبية تقديم هبة بقيمة مليون دولار أمريكي لصالح مدرسة للسوريين يخطط بناءها في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن السفير الكوري الجنوبي في أنقرة تشوي هونغ- غي، التقى والي شانلي أورفة عبدالله أرين، أعقبها توقيع برتوكول بين السفير ومدير التربية في الولاية شرف الدين طوران لبناء مدرسة مؤلفة من 24 قاعة لصالح الطلبة السوريين.

ونقل البيان عن هونغ- غي قوله إنه جاء إلى شانلي أورفة بهدف توقيع تفاهم رائع من أجل دعم السوريين، معربًا عن أمنياته بزيادة التعاون بين تركيا وكوريا الجنوبية.

بدوره، أشار أرين إلى أن البلدين شقيقان وصديقان، مضيفًا: "شرحنا للسفير في الزيارات السابقة قضية تعليم الأطفال السوريين القاطنين في الولاية، وقرروا بناء مدرسة بهدف تعليم الأطفال السوريين والأتراك " بحسب البيان.

وفي إطار البروتوكول ستقدم الحكومة الكورية الجنوبية مليون دولار من أجل المدرسة التي يخطط بنائها في قضاء "حران" بشانلي أورفة، من أجل تعليم الأطفال السوريين المتمتعين بالحماية المؤقتة في الولاية، ودمجهم في نظام التعليم بتركيا.