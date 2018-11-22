الجيش التركي في المرتبة الـ9 عالمياً بالتقرير السنوي لـغلوبال باور فاير باور

احتل الجيش التركي المرتبة التاسعة في قائمة أقوى الجيوش في العالم لعام 2018 وفق التقرير السنوي لموقع "غلوبال باور فاير" المتخصص في الشؤون العسكرية.

وتصدر الجيش الأمريكي القائمة بينما جاء الجيش الروسي في المرتبة الثانية يليه الجيش الصيني.

وجاء الجيش التركي في المرتبة التاسعة متقدماً على الجيشين الألماني والإيطالي.

وبلغ عدد أفراد الجنود العاملين في الجيش التركي وفقاً للتقرير 350 ألف جندي فيما بلغ إجمالي مجموع الأفراد العاملين من جنود ومدنيين 710 ألف.

وبلغ عدد الطائرات التي يمتلكها الجيش التركي1056 طائرة ما بين طائرات مقاتلة وتدريبية وقاذفات ومروحيات.

كما بلغ عدد الدبابات بالجيش التركي2446، وعدد المركبات القتالية المدرعة 9031.

ويعتمد موقع غلوبال باور فاير 55 عاملا لتحديد درجة مؤشر القوة "باور إندكس" للجيوش.

ويصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة، وفق معايير للتصنيف، مثل نجاح المهمات وقوة وكفاءة القوة العسكرية وتقنيات تصنيع الطائرات المقاتلة والدبابات، والقطع البحرية ومعدات أخرى، والموارد المالية والبشرية.

ولا يعتمد ببساطة على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح ومستوى التكنولوجيا الممستخدمة.

ولا تؤخذ الأسلحة النووية بعين الاعتبار إلا أن الدول النووية تحصل على درجات إضافية في التصنيف النهائي.

