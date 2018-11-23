الدفاع التركية: تحييد 34 إرهابيًا داخل وخارج البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 34 إرهابيًا في عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد خلال أسبوع.

جاء ذلك في بيان للوزارة، الجمعة، حول عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي التركية وخارجها.

وأشارت الوزارة، إلى تحييد 34 إرهابيًا خلال العمليات التي جرت ضد منظمة "بي كا كا"، بين 16 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في ولايات "دياربكر" و"تونجالي" و"هكاري" و"شرناق" و"بينغول"، وفي شمالي العراق.

وبيّنت أن القوات التركية المشاركة في العمليات، تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، فضلًا عن تدمير عدد من الملاجئ والتحصينات والمستودعات التابعة للإرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.