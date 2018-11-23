علي أرباش: محمد عليه السلام هو المثل الأعلى لشباب المسلمين

قال رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، اليوم الجمعة، إن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) هو مثل الشباب الأعلى.

وأضاف في ندوة بعنوان "نبينا والشباب" بمدينة إسطنبول: سيدنا محمد (ص) كان شابا يتمتع بشأن رفيع وسط الجميع في مكة، وكان يُوصف دوما بالصادق الأمين.

وأشار أرباش في كلمة مسجلة عُرضت بالندوة إلى وجود نهج يربط الشباب دائما بالمشاكل عند الحديث عنهم في العصر الحالي.

وأوضح أن "أهم ما يوصف به جيل الشباب حاليا هو الحماس، غير أنه إذا تم توجيه هذه الطاقة في سبل الخير والحق والحقيقة، فستتحول إلى رحمة جياشة"٠

وأضاف إذا تم توظيف واستثمار عواطف الاعتراض التي يُظن أنها مرتبطة بجيل الشباب، في إتجاه مواجهة الشر، والظلم، والذنوب، فسيصبح الشباب هو "الفريق المؤسس لمستقبل الإنسانية المضيء".

ودعا أرباش إلى ضرورة إعطاء الأولوية إلى فهم الشباب، ومنحهم القيمة التي يستحقونها، ومعاملتهم في ضوء النهج النبوي.

وتابع: "من الضروري إقامة علاقات صداقة مع الشباب، ومشاركتهم الوقت فضلا عن الخبرات والأفكار، ومنحهم سلطة وتحميالهم مسؤولية".

وخلص أرباش إلى أن "العالم سيتغير حال اجتمعت حقائق الإسلام بحماس الشباب".

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تنظم رئاسة الشؤون الدينية التركية فعاليات عديدة في إطار ما يعرف بـ"أسبوع المولد النبوي الشريف"، وسط مشاركة كبيرة على المستوى الشعبي والحكومي.