أردوغان يلتقي أمير قطر الاثنين المقبل في إسطنبول

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سوف يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين المقبل في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضحت الرئاسة التركية أن اللقاء سيجري على هامش الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الإستراتيجي التركي القطري الذي سيعقد في إسطنبول.

وسوف تتطرق المباحثات بين الزعيمين إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات مختلفة، إلى جانب بحث التطورات الدولية والإقليمية.

ومن المقرر أن تشهد اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي التركي القطري توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة.