حزب الحركة القومية يعلن دعمه مرشحي العدالة والتنمية لبلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشيلي أن حزبه سوف يدعم مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم في عدد من المحافظات الكبرى في الانتخابات البلدية/المحلية المقرر أن تشهدها البلاد نهاية شهر آذار/مارس المقبل.

وأوضح بهتشيلي في خطاب أمام مسؤولي الحزب، اليوم السبت، أن حزبه لن يقدم مرشحين له لرئاسة بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير وسيقوم بالتالي بدعم مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار استمرار "تحالف الشعب"، بين الحزبين.

وشدد بهتشيلي على أن تحالف الجمهور هو تحالف مهم جداً من أجل تركيا، وقال: "حزبنا يقف إلى جانب تركيا وتحالف الشعب المشكّل مع حزب العدالة والتنمية بالانتخابات الأخيرة".

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد أردوغان، اجتماعا مغلقا مع بهتشلي، في أنقرة، استغرق 55 دقيقة.

وقبل أيام، ثمّن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشلي، واصفا إياه بـ"المهم والمثمر جدا".

وقال تشليك: "جرى عقد اجتماع هام ومثمر جدا بين أردوغان وبهتشلي، حول تجديد إرادة تحالف الشعب". وأضاف: "كان لقاء مرضيا. نحن في نقطة إيجابية بخصوص التعاون في الانتخابات المحلية".

وأوضح تشليك، أن الحزب سيعقد اجتماعا تعريفيا برئاسة أردوغان، السبت المقبل، وسيعلن أسماء المرشحين في قرابة 40 ولاية بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وستشهد تركيا انتخابات محلية مرتقبة في مارس/ آذار 2019.

يشار أن حزبي "العدالة والتنمية" برئاسة أردوغان، و"الحركة القومية" برئاسة دولت باهتشلي، شكّلا "تحالف الجمهور" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي.