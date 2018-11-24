تركيا وتايلاند توقعان اتفاقاً للتعاون في العلوم والتكنولوجيا

وقّعت المؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية "TÜBİTAK"، الجمعة، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لتطوير العلوم والتكنولوجيا في تايلاند "NSTDA".

جاء ذلك على هامش ورشة عمل مشتركة بين "TÜBİTAK" و"NSTDA"، استمرت يومين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، لتأسيس تعاون ثنائي في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وجرى خلال ورشة العمل مناقشة ثلاثة محاور علمية، وهي "إنترنت الأشياء" و"التنوع البيولوجي" و"السلامة الغذائية".

وعقد باحثو "TÜBİTAK" و"NSTDA"، جلسات متنوعة على هامش ورشة العمل، حددوا خلالها مجالات مشتركة للبحث.

وفي كلمة خلال الورشة، قال البروفيسور حسن ماندال، رئيس "TÜBİTAK"، إن تركيا وتايلاند بين الاقتصادات الصاعدة، وهناك أهمية للعلوم وتنمية التكنولوجيا والابتكار والموارد البشرية المؤهلة بالنسبة إلى البلدين من أجل انتقالهما إلى المرحلة التالية.

وشارك ماندال، في التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي في مجالي العلوم والتكنولوجيا، مع الدكتور نارونغ سيريلارتوراكول، رئيس "NSTDA".وارتفع عدد الدول التي تتعاون معها المؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية إلى 49 دولة.