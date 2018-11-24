وزير الدفاع التركي: نقاط المراقبة الأمريكية سوف تعقد الوضع المعقد أصلاً شمالي سوريا

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الحديث عن إنشاء نقاط مراقبة أمريكية شرقي نهر الفرات سوف يعقد الوضع المعقد أصلاً في شمالي سوريا.

وقال أكار في تصريحات، اليوم السبت: "أرى أن هذا النوع من الخطوات سوف يؤدي إلى تعقيد أكبر في الوضع المعقد أصلاً في المنطقة".

وأضاف أكار: " أبلغنا نظراءنا العسكريين والمدنيين الأمريكيين مرارا عن انزعاجنا من مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا".

وشدد الوزير التركي على ضرورة أن يعلم الجميع أن تركيا لن تتردد في القيام بالخطوات اللازمة لمواجهة التهديدات القادمة من الجانب الآخر من الحدود.