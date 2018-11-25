أمينة أردوغان: "جميع أشكال العنف ضد المرأة تعد جريمة ضد الإنسانية"

قالت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، الأحد، إن "جميع أشكال العنف ضد المرأة تعد جريمة ضد الإنسانية".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي يوافق الـ25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وضمنت أمينة أردوغان تغريدتها بوسم #KadinaSiddeteHayir (لا للعنف ضد المرأة)، كما شاركت مقطع فيديو من حساب الرئاسة التركية في إطار حملة مكافحة العنف ضد المرأة.

وجاء في مقطع الفيديو أن أي شكل من أشكال العنف الأسري غير شرعي ولا مبرر له.

وفي السياق نفسه، شهدت العديد من المدن التركية مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي العاصمة أنقرة، نظم منتدى المرأة في جامعة أنقرة مسيرة تحت شعار "الحياة النشطة".

وشارك في المسيرة رؤساء بلديات وأكاديميين من جامعة أنقرة.

وفي بولاية إزمير غرب البلاد، نظم الفرع النسوي لحزب العدالة والتنمية بالولاية، مسيرة في المناسبة نفسها.

وحملت النسوة في أيديها بالونات برتقالية، تعبيرا عن رفضهن للعنف ضد المرأة، ولافتات كتبت مناهضة للعنف.

ويحتفل العالم في الـ25 من نوفمبر/تشرين الثاني كل عام بـ"اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي يعد شكلا من الأشكال الخطيرة لانتهاك حقوق الإنسان.