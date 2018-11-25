إسطنبول تحتضن الاثنين اجتماع "كومسيك" لمنظمة التعاون الإسلامي

تنطلق غدا الاثنين في مدينة إسطنبول أعمال الاجتماع الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي التي يرأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الميزانية والإستراتيجية التابعة للرئاسة التركية، فإن الاجتماع الذي يستمر حتى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سيعقد تحت شعار "تسهيل التجارة: إدارة المخاطر في الجمارك".

وأوضح البيان أنه من المنتظر أن يرأس أردوغان الجلسة الافتتاحية التي ستعقد 28 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الوزارية في اجتماع اللجنة بمقر مركز المؤتمرات في إسطنبول، يومي 28 - 29 الشهر الجاري.

وفي اليومين الأول والثاني من اجتماعات اللجنة، ستعقد جلسات على مستوى خبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون، تتناول المسائل التقنية المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تداولها في الجلسة الوزارية.

وسيكون محور الاجتماع الوزاري لهذا العام، مناقشة تحسين الأنظمة التي من شأنها إدارة مخاطر الجمارك بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسيرأس نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الجلسة الوزارية التي ستكون مسرحا لتبادل خبرات وتجارب الدول الأعضاء فيما يخص إدارة المخاطر الجمركية، وكيفية زيادة التعاون في هذا المجال.