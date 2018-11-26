ازدحام كبير لشاحنات البضائع التركية على حدود بلغاريا

شهد المعبران الحدوديان لتركيا مع بلغاريا ازدحاما كبيرا، لشاحنات البضائع، بسبب تلكؤ السلطات البلغارية في منها الموافقات اللازمة لمرورها باتجاه الدول الأوروبية.

وحسب وكالة الأناضول، بلغ طول سلسلة الشاحنات التركية المنتظرة في معبر "قابي كوله"، الذي يعد بوابة تركيا لأوروبا، 13 كيلو مترا، وبلغ عدد الشاحنات 500 شاحنة.

أما في معبر "حمزة باي" مع بلغاريا فقد بلغ طول سلسلة الشاحنات نحو 5 كيلو متر، وبلغ عدد الشاحنات المنتظرة نحو 200 شاحنة.

وأعرب السائقون الأتراك عن سخطهم من فترات الانتظار الطويلة من أجل نقل حمولة بضائعهم إلى الدول الأوروبية.

وأوضحوا أنّ من جملة معاناتهم أيضا التفتيش الدائم لشاحناتهم، لمنع تسلسل المهاجرين غير النظاميين بداخلها.