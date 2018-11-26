الادعاء العام التركي يطالب بـ 53 مؤبدا لمخطط هجوم "ريحانلي"

طالب المدعي العام التركي بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد 53 مرة، على "يوسف نازيك"، مخطط هجوم "ريحانلي" الإرهابي بولاية هطاي جنوبي تركيا عام 2013، والذي جلبته المخابرات التركية مؤخراً في عملية لها من مدينة اللاذقية السورية.

وحضر جلسة اليوم الاثنين في محكمة الجزاء التاسعة في أنقرة، الإرهابي يوسف نازيك، وجرحى الهجوم وأقرباء الشهداء.

وطالب المدعي العام بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد 53 مرة على يوسف بتهمة "إلحاق الضرر بوحدة وسلامة الدولة، والقتل العمد"، لقيامه بالتخطيط للهجوم الذي راح ضحيته 52 شخصاً.

كما طالب المدعي العام بفرض عقوبات بالسجن بفترات مختلفة على نازيك جراء اصابة 130 شخصاً بجروح، بتهمة "محاولة قتل، واقتناء مواد متفجرة دون تصريح، وإلحاق الضرر بالممتلكات".

وأرجأت المحكمة النطق بالحكم على نازيك إلى 14 شباط/ فبراير 2019.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الجاري، تمكن جهاز الاستخبارات التركي، عبر عملية خاصة، من جلب الإرهابي "يوسف نازيك"، مخطط هجوم "ريحانلي"، من مدينة "اللاذقية" السورية إلى الأراضي التركية.

وكشفت التحقيقات مع "نازيك" عن معلومات هامة مرتبطة بعلاقة مخابرات النظام السوري بالهجوم.