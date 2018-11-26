سلوفاكيا تحث الاتحاد الأوروبي على استئناف مفاوضات الانضمام مع تركيا

دعا وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي، ميروسلاف لايجاك، الاتحاد الأوروبي إلى استئناف المفاوضات مع تركيا في إطار عملية انضمامها إلى الاتحاد.

تصريح ميروسلاف لايجاك، جاء في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، بإسطنبول.

وأضاف لايجاك، أن تعليق عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي ليس حلًا، داعيا إلى ضرورة توسيع الاتحاد.

وتابع: بالطبع هناك شروط معينة يعرفها الجميع حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إن المقياس الوحيد لقياس استيفاء دولة ما لهذه المعايير أم لا، هو مفاوضات الانضمام.

وأوضح لايجاك، أن العلاقات الثنائية مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات تحرز تقدمًا جيدًا جدًا، معربًا عن سروره لوجوده في تركيا.

وأشار لايجاك، أن بلاده سوف تتسلم الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، وأنه ناقش مع نظيره التركي مسائل تتعلق بالمنظمة.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، قال إن تركيا بذلت قصارى جهدها في هذا المجال، مضيفاً: "نحن ممتنون حقا لتركيا لاستضافة هذا العدد الكبير من الضيوف السوريين على أراضيها".

وشدد على أن أنقرة حققت نجاحا كبيرًا في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة آثار الصراع الدموي في سوريا إضافة إلى مواجهة العديد من التحديات.