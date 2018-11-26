شملت بئراً في فيلا.. الشرطة التركية توسع نطاق عملية التفتيش في يالوا

وسعت الشرطة التركية، الاثنين، نطاق عملية التفتيش في فيلا بقرية صامانلي السياحية بولاية يالوا (شمال غرب)، لتشمل فيلا مجاورة، في إطار التحقيقات بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واتخذت فرق الشرطة والدرك، تدابير أمنية واسعة النطاق في الفيلتين، وبدأت فرق الشرطة والدرك والإطفاء، بإجراء عمليات البحث في الموقع، بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار.

من جهته، قال والي يالوا، معمر أرول، في بيان له، إن عمليات البحث والتفتيش تجري بالتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول، التي ستعلن بدورها نتائج التفتيش.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الشرطة التركية بدأت بتفتيش بئر في حديقة الفيلا الأولى، وأن الفرق أحضرت سيارة إطفاء إلى الموقع لدعم عملية البحث والتفتيش.