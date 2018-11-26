قارص التركية تنتج 40.000 طن شمندر سنوياً

يعد الشمندر مصدرا أساسيا لصناعة السكر في تركيا التي تنتج منه سنويا ما يعادل 40 ألف طن؛ في حين تعد ولاية قارص من أبرز المناطق التي يزرع فيها هذا النبات.

هذا ويمر نبات الشمندر في عدة مراحل حتى يستخرج منه السكر.

وفي حديث للأناضول أكد رئيس غرفة زراعة قارص آدم أرتاش، أن إجمالي الأراضي المزروعة بالشمندر في قارص، بلغ 10 آلاف دونم، أنتجت 40 ألف طن.

من جانب آخر أوضح مدير معمل قارص للسكر، حسين غولشان، أن الشمندر يمر بمراحل، أهمها:

تستبعد ثمار الشمندر التالفة أو التي تحوي كدمات وخدوش. تغسل ثمار الشمندر للتأكد من خلوها من الحجارة والأتربة التي قد تكون علقت بها ثم تقطع إلى شرائح رقيقة. توضع الشرائح الرقيقة في الماء بدرجة حرارة 70 درجة مئوية.

بعد مدة من وضع شرائح الشمندر في الماء، يظهر عصير لونه أصفر باهت وسماكته قليلة، يجب غليه مع كمية من الماء لتزيد سماكته.

يوضع العصير المكثف في مضخات غليان على نار هادئة وهي المرحلة التي تنتج كريستالات السكر. عندها تفصل هذه البلورات عن السائل المتكون عن طريق جهاز خاص بالطرد المركزي.

ثم يتم غلي السائل الناتج عن عمليه الفصل وإعادة تكثيفه لاستخراج أكبر كمية ممكنة من السكر. ثم تأتي عملية التجفيف والتبريد ثم التغليف.