مسيرات نسائية لحزب العدالة والتنمية رفضاً للعنف ضد المرأة

نظّم حزب العدالة والتنمية، الأحد، مسيرات في سائر الولايات، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وانطلقت المسيرات بتنظيم الجناح النسوي في الحزب، تحت شعار "الخط البرتقالي" وهو اللون الذي اعتمدته الحملات التضامنية الداعية لوقف العنف ضد المرأة في نشاطاتها.

وفي إسطنبول، سار العشرات من الرجال إلى جانب المئات من النساء في حي "الفاتح"، حاملين شعارت ترفض العنف ضد المرأة وتدعو لمساندتها، من قبيل "المرأة أمانة من الله" و"المرأة نصف العالم".

وتوقفت المسيرة أمام مقر بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تلت شيماء دوغوجو، رئيسة الجناح النسوي لفرع الحزب بإسطنبول بيانا مشتركا، تلي في المسيرات التي نظمتها فروع الحزب في 81 ولاية.

ودعا البيان إلى رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة، وزيادة الوعي في للحد من هذه التصرفات التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وشدد البيان على أنه "لامكان للعنف ضد المرأة في تقاليدنا وثقافتنا".

وفي العاصمة، نظم منتدى المرأة في جامعة أنقرة مسيرة شارك فيها رؤساء بلديات وأكاديميون.

ويحتفل العالم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بنشاطات يشارك فيها منظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون.