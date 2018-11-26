وزير الدفاع التركي: شهداء المروحية حاولوا عدم إلحاق الأذى بالمدنيين

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنّ طاقم المروحية المنكوبة، عملوا ما بوسعهم من أجل عدم إلحاق أي ضرر بأحد من المدنيين، قبل أن تتحطم.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين من مكان الحادث بمنطقة سنجق تبه بإسطنبول، الاثنين، حيث ترحم على أرواح الجنود الأتراك الأربعة الذين استشهدوا.

وأوضح أنّ ضابطين وضابطي صف استشهدا في تحطم المروحية العسكرية.

وقال أكار: "في هذا الحادث استشهد أربعة أبطال، ضابطان وضابطا صف، ويتلقى بطل آخر برتبة عريف علاجه في العناية المشددة بالمستشفى".

ونفى أكار علمهم بسبب تحطم المروحية في الوقت الحالي قائلاً: "لسبب ما حاولوا الهبوط بشكل اضطراري، وكما رأيتم حاولوا كل وسعهم عدم إلحاق أي ضرر بأحد".

وأكد أكار على فتح تحقيق إداري وقضائي بالحادث، للوقوف على الأسباب التي دفعت طاقم المروحية لإجراء الهبوط الاضطراري.

وفي وقت سابق أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، استشهاد 4 عسكريين أتراك وإصابة آخر، في تحطم مروحية تابعة لفوج القوات الجوية في قيادة الجيش الأول كانت تنفذ رحلة تدريبية.

وبحسب الأنباء الواردة من مكان الحادث، فإن المروحية اصطدمت بسطح إحدى الأبنية السكنية في شارع طوبجولار (بسنجق تبه) قبل أن تسقط.

وعقب سقوط المروحية، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وأفراد الشرطة إلى المكان.

واتخذت شرطة إسطنبول تدابيرها الأمنية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المروحية.