أردوغان: مجلس الأمن القومي التركي سوف يتخذ قرارات هامة اليوم لمواجهة التهديدات الإرهابية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي اليوم في أنقرة سوف يتخذ قرارات هامة حول عدة مواضيع أبرزها مكافحة التهديدات الإرهابية القادمة من سوريا.

وقال أردوغان في خطاب له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "الهدف الوحيد لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي هو بلدنا، ولا يمكن أن نبقى دون ردة فعل لمواجهة مثل هذا التهديد"

وفيما يتعلق بتنظيم داعش الإرهابي، قال أردوغان: "لم يكن هناك "داعش" في سوريا وإنما عصابات صغيرة كانت تنتظر على دكة الاحتياط، تم تدريبها وتجهيزها لزعزعة ذلك البلد والمنطقة تحت اسم داعش".

وأضاف أردوغان: "في وقت يسعى فيه الجميع وراء المصلحة في سوريا تحت ذريعة (مواجهة) داعش، نحن خاطرنا ودخلنا الأرض وألحقنا بالتنظيم الضربة الأقوى"، وتابع: "نحن من بدأ بتركيع داعش الإرهابي بعدما أصبح من أكبر التحديات التي تواجه الإسلام، أما من يدّعون مواجهته فلم يبذلوا أي جهد حيال ذلك".