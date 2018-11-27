الجيش التركي: تحييد 6 إرهابيين في ضربة جوية شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي في ضربة جوية شمالي العراق.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان أن الضربة استهدفت مواقع للتنظيم في منطقة "زاب"، وأسفرت عن تحييد 6 إرهابيين، وتدمير عدة مواقع وتحصينات ومستودعات أسلحة.

وأضافت أن المسلحين الذين جرى تحييدهم كانوا يستعدون لشن هجمات إرهابية على مخافر حدودية تركية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.