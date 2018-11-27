الجيش التركي يحيد 4 إرهابيین من "بي كا كا" في شمال العراق

أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، الثلاثاء، تحييد 4 إرهابيین من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في شمالي العراق.



وقد ذكرت هيئة الأركان في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن مقاتلات تركية شنت غارات جوية على أوكار الإرهابيين بمناطق "زاب" و"حفتانين" العراقية.

وأضافت أن الغارات أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين، وتدمير عدة مواقع وتحصينات تابعة لهم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.