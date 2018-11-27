دبلوماسي صيني: التعاون بين أنقرة وبكين يعمق الثقة السياسية

قال القنصل العام الصيني في إزمير التركية "تسنغزيان ليو" إن التعاون بين البلدين زاد خلال الأعوام الأخيرة، وبفضله تعمقت الثقة السياسية بين بكين وأنقرة.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس غرفة تجارة ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضح أن بلاده تحيي العام الجاري عامها الأربعين على بدء سياسة الإصلاحات والانفتاح على الخارج.

وأضاف ليو أن الصين أضحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكدًا أنهم سيوسعون الإصلاحات وسينقلون سياسة الاقتصاد المفتوح إلى مستويات أعلى.

وتابع: "التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة يزيد على جميع الأصعدة، بفضل هذه التعاونات فإن الثقة السياسية بين الصين وتركيا تتعمق".

ومضى بالقول: "نحن كقنصلية دعونا الشركات الصينية للاستثمار بتركيا. وشرحنا لرجال الأعمال الصينيين عن المنتجات الخاصة بتركيا".