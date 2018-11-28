ثلاثة زلازل تضرب منطقة بحر إيجه

شهدت منطقة بحر "إيجه"، فجر اليوم الأربعاء، 3 زلازل تراوحت قوتها بين 4.1، و4.4 درجة على مقياس "ريختر".

جاء ذلك بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (أفاد).

وذكر البيان أنه في تمام الساعة الـ02.16 بالتوقيت المحلي التركي (11.16 تغ) وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة مركزها جنوبي جزيرة أمورجوس في أقصى شرق مجموعة جزر سيكلاد اليونانية، ببحر إيجه.

وبعد فترة وجيزة، وتحديدًا في الساعتين 02.24، و02.45 وقعت هزتان أخريان بلغت قوتهما 4.1 درجة، قبالة جزيرة "إيوس" إحدى مجموعة جزر سيكلاد.

وكان الزلزال الأول على عمق 16 كم تقريبًا، بينما الزلزالان الآخران كانا على عمق 6 أمتار فقط.